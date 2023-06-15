Країни НАТО вже почали навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав на прес-конференції перед тринадцятою зустріччю контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»).

Він зазначив, що кілька союзників по НАТО вирішили проводити тренування для пілотів винищувачів. Це надасть можливість на пізніших етапах ухвалити рішення щодо надання винищувачів 4-го покоління.

Як пише «Громадське», генсек НАТО відзначив Данію за її лідерську роль у сприянні цим домовленостям, а також за те, що країна запропонувала тренування для українських пілотів.

«Коли саме рішення будуть ухвалені — ще занадто рано говорити. Але той факт, що тренування почалися, надає нам опцію щодо рішень про надання літаків, і тоді пілоти будуть готові літати на них», – сказав Столтенберг.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що Україні потрібно хоча б 3-4 ескадрильї по 12-16 винищувачів F-16, щоб на певній ділянці завоювати перевагу в повітрі і змусити окупантів відмовитися від ударів, яких вони завдають. Водночас наразі невідомо, скільки саме Україна отримає таких винищувачів від союзників.