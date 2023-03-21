Єнс Столтенберг застеріг Китай від надання Росії летальної допомоги

Росія зверталась до Китаю з проханням надати летальну допомогу для ведення повномасштабної війни в Україні. Про це під час презентації щорічного звіту НАТО в Брюсселі 21 березня заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, передає CNN.

За його словами, є ознаки того, що Росія зверталась до Китаю за допомогою у війні з Україною.

«Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що такий запит з боку Росії був, і що це питання розглядає в Пекіні китайська влада», – сказав генсек НАТО.

Він застеріг Китай від надання Росії летальної допомоги, бо це, за його словами, означало б підтримку війни.

На думку Єнса Столтенберга, візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії та його зустріч із Владіміром Путіним свідчить про зближення Пекіна й Москви, яке відбувалось в останні роки.

«Ми бачимо, як Китай і Росія все більше зближуються у військовій галузі – спільні навчання, спільне патрулювання в морі й у повітрі, в економічній сфері, а також у політичній і дипломатичній сфері. Отже, зустріч у Москві є частиною цієї тенденції, в якій Китай і Росія працюють все тісніше і будують все міцніше і сильніше партнерство», – додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США мають розвіддані, що свідчать про те, що китайський уряд розглядає можливість постачання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні проти України.