Генсек НАТО заявив, що війна в Україні вже виснажила запаси Альянсу
Столтенберг закликав країни НАТО нарощувати темпи виготовлення озброєння
До теми
Очільник Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, під час прес-конференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном заявив, що війна Російської Федерації проти України вже виснажила запаси НАТО і закликав нарошувати виробництво. Про це йдеться в повідомленні на сайті НАТО.
Столтенберг зазначив, що безпека країн НАТО залежить від технологічної переваги та оборонної промисловості. За його словами, війна РФ проти України виснажила запаси Альянсу.
«Нарощування виробництва є необхідним для задоволення потреб України та забезпечення нашої власної оборони. Швидкість і обсяг мають значення. Оскільки Росія знову готується використовувати зиму як зброю війни», – зауважив глава Альянсу.
Він також подякував Швеції за її велику фінансову, гуманітарну та військову допомогу Україні, включно з останнім пакетом підтримки у 200 млн доларів на боєприпаси та обладнання.
До слова, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме довго, й до цього потрібно бути готовими.