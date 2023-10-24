Очільник Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, під час прес-конференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном заявив, що війна Російської Федерації проти України вже виснажила запаси НАТО і закликав нарошувати виробництво. Про це йдеться в повідомленні на сайті НАТО.

Столтенберг зазначив, що безпека країн НАТО залежить від технологічної переваги та оборонної промисловості. За його словами, війна РФ проти України виснажила запаси Альянсу.

«Нарощування виробництва є необхідним для задоволення потреб України та забезпечення нашої власної оборони. Швидкість і обсяг мають значення. Оскільки Росія знову готується використовувати зиму як зброю війни», – зауважив глава Альянсу.

Він також подякував Швеції за її велику фінансову, гуманітарну та військову допомогу Україні, включно з останнім пакетом підтримки у 200 млн доларів на боєприпаси та обладнання.

До слова, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме довго, й до цього потрібно бути готовими.