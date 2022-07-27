Верховна Рада на засіданні в середу, 27 липня, ухвалила закон, який встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, яким надано звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарям ордена Богдана Хмельницького, а також кавалерам ордена За мужність. Документ підтримали 309 народних депутатів.

Як пише «Укрінформ», закон встановлює щомісячну виплату грошової допомоги в таких розмірах:

Герої України з врученням ордена «Золота Зірка» щомісяця отримуватимуть допомогу в сумі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року;

лицарі ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів (повні лицарі) – щомісяця отримуватимуть допомогу в сумі двох мінімальних зарплат;

кавалери ордена За мужність трьох ступенів (повні кавалери) щомісяця отримуватимуть допомогу в сумі однієї мінімальної зарплати.

Окрім того, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї мінімальної зарплати (у розрахунку на місяць на сім’ю) членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким надано звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарів ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів (повних лицарів) і кавалерів ордена За мужність трьох ступенів (повних кавалерів).

Нагадаємо, після повномасштабного нападу Росії на Україну, президент надає звання Герой України солдатам (у тому числі й загиблим – посмертно), а також вручає їм ордени «Золота Зірка».