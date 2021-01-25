25 січня загинув майданівець з Львівщини Роман Сеник

У понеділок, 25 січня, до сьомої річниці трагічних подій під час Революції Гідності у Львові відбулася «тиха хода пам’яті». Учасники запалили лампадки біля пам’ятника Тарасу Шевченкові, після цього вирушили до меморіалу героїв Небесної сотні.

«Тиха хода пам’яті» прошлася ввечері 25 січня колоною за маршрутом від пам’ятника Шевченкові через площу Ринок до меморіалу пам’яті героїв Небесної сотні. Там відбувся спільний молебень. Хор «Гомін» виконав жалобну пісню «Плине кача» і гімн України.

фото Андрія Москаленка і ЛОДА

Організували ходу Музей гідності у Львові спільно з Студентським братством Львівщини.

Нагадаємо, перші вбивства на Майдані почалися 22 січня 2014 року. Вшанування пам'яті героїв Небесної сотні дещо змістили, «тиху ходу» провели у перший день після закінчення локдауну.