1 січня вшанували пам'ять Олександра Бадери

Національний музей Революції Гідності з нового року започаткував традицію бити у дзвони в день народження кожного із загиблих героїв Небесної сотні. Сьогодні, 1 січня, вперше на меморіалі пролунав Дзвін гідності. У такий спосіб вшанували Олександра Бадеру.

Дзвін Гідності відкрили й освятили наприкінці 2020 року біля каплиці архістратига Михаїла й українських новомучеників. З початку 2021 року у день народження кожного героя Небесної сотні з’являтиметься його портрет і жива квітка, лунатиме пам’ятний дзвін.

«Головний посил – вшанувати персонально факт приходу у світ кожного із Небесної сотні і традиційно подарувати як за життя квітку у цей день. І цим висловити почуття вдячності за громадянський вибір, за героїчний подвиг і самозреченість. А також надати можливість широким колам відвідувачів меморіального простору на алеї героїв Небесної сотні дізнатися більше про загиблих під час Революції Гідності», — повідомили у музеї.

За інформацією музею, у січні відзначать дні народження 11 героїв Небесної сотні.

Нагадаємо, 19 листопада поліція та СБУ провели обшуки в національному музеї Революції гідності, а також у помешканні його директора Ігоря Пошивайла. Слідчі поліції запідозрили посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта.