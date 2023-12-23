Естонія готова укласти відповідний договір з Україною про мобілізацію її громадян

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що за потреби його країна готова допомогти Україні в мобілізації її громадян. Про це пише Postimees.

Лаурі Ляенеметс розповів, що в Естонії проживає близько 7500 громадян України призовного віку. Водноча він відзначив, що багато хто з них звільнений від мобілізації.

«За українським законодавством від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки щонайменше трьох дітей, батьки дітей-інвалідів і люди, які доглядають за близькою людиною», – пояснив Ляенеметс.

За словами естонського міністра, відповідно до міжнародного права Україна не має змоги мобілізувати українців, які проживають в Естонії, для цього потрібна угода між державами. Тож Ляенеметс має намір офіційно повідомити українській владі, що Естонія готова укласти такий договір з Україною про мобілізацію її громадян.

«Ми готові посприяти в доставці цих людей з Естонії в Україну, якщо вони цього потребують», – додав міністр внутрішніх справ Естонії.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Німеччини Марко Бушман (Marco Buschmann) заявив, що ФРН не буде примушувати українців, що перебувають у країні, до військової служби.