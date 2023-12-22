Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман (Marco Buschmann) заявив, що ФРН не буде примушувати українців, що перебувають у країні, до військової служби. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на інформаційне агенство dpa.

«Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі – це не наш випадок», – сказав Марко Бушман.

Марко Бушман також зауважив, що відповідно до конституції Німеччині, громадяни Німеччини не зобов’язані цього робити проти їхньої волі. Також міністр юстиції Німеччини зазначив, що що влада ФРН прагне створити для українських біженців такі умови, щоб якнайбільше людей швидше отримали роботу і не жили на соціальну допомогу.

До слова, Німеччина одна із країн, яка прияняла найбільшу кількість українських біженців. У ФНР українців забезпечують житлом, соціальними виплатами, а також допомагають інтегруватися у німецьке суспільство. Зокрема, українцям оплачують мовні курси та курси з підввищення кваліфікації. Станом на кінць червня 2023 року у Німенничі було зареєстровано 1,1 млн українських біженців.

Нагадаємо, 21 грудня німецьке видання Welt написало, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив про намір наступного року призвати на військову службу українських чоловіків, які проживають за кордоном. Пізніше, у коментарі «Бабелю» начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк уточнив, що журналісти змістили акценти у словах міністра оборони України. За його словами, у цілому Умєров розповідав журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до лав Збройних сил України. Водночас ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.