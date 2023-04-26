Глава МЗС Чехії гостро відповів Лаврову

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у відповідь на коментарі глави МЗС РФ Сергєя Лаврова про чеського президента назвав російського дипломата «клоуном» і заявив, що керівництво терористичної РФ має постати перед трибуналом.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Пекіну не можна довіряти роль посередника у «мирних ініціативах», оскільки він, на його думку, зацікавлений затягуванні розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України, а «статус-кво може підштовхнути РФ до низки поступок». Лавров свою заяву зробив під час прес-конференції в Нью-Йорку.

«Це заяви такого роду, які не мають нічого спільного з роботою нормального політичного діяча», – прокоментував Лавров.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський не стримував емоцій у своїй відповіді.

«Заяви клоуна Лаврова на адресу нашого президента Петра Павела сміховинні. Росія – держава-терорист, і її керівництво має постати перед міжнародним трибуналом», – відповів Ліпавський.

Лавров приїхав до США на засідання Ради безпеки ООН, де протягом квітня головує РФ, яка розв’язала повномасштабну війну проти України. В Офісі президента його приїзд і заяви назвали абсурдом і заявили, що «ООН пришвидшено обнуляє свою репутацію».

США до останнього тягнули з видачею віз Лаврову та його делегації. Щодо російських дипломатів повернули принизливе правило часів «холодної війни»: дипломати РФ не можуть відходити від штаб-квартири ООН далі, ніж на 40 км. Водночас, візи не видали російським пропагандистам, які мали супроводжувати делегацію Росії.