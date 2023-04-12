Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має значну частину можливостей, необхідних для успіху весняного контрнаступу на тлі наслідків витоку документів американської розвідки. Про це повідомляє «Європейська правда».

Остін на прес-конференції відповідав на запитання про те, наскільки витік секретних даних у США вплине на тактику очікуваного українського контрнаступу.

«Я щойно розмовляв зі своїм колегою в Україні, міністром Олексієм Резніковим. Ми обговорили низку питань... Але він і керівництво залишаються зосередженими на виконанні поставленого завдання. І я маю повну впевненість, що вони будуть робити те, що роблять хороші лідери, великі лідери: вони будуть боротися з ворогом, а не керуватися конкретним планом», – сказав Остін.

За його словами, українці мають «чудовий план для початку», але тільки президент Зеленський і його керівництво дійсно знають всі деталі цього плану.

«Тож вони мають значну частину можливостей, необхідних для подальшого успіху. Ми підготували величезну кількість військовослужбовців. Ми надали значну кількість платформ», – продовжив глава Пентагону.

За його словами, США надалі зосереджуватимуться на наданні допомоги в забезпеченні безпеки, щоб українські сили «могли і надалі бути успішними, коли вони вирішать проводити наступальні операції».