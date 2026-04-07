Приготування глазурі для паски часто займає багато часу і не завжди дає бажаний результат. Вона може тріскатися, липнути або погано тримається на випічці. Проте існує простий спосіб, який дозволяє зробити смачну і стійку глазур буквально за кілька хвилин. «Добрі новини» розповідають, як зробити глазур для паски без клопоту.

Що потрібно для приготування:

Згущене молоко – 100 грамів. Сухе молоко – 70 грамів. Лимонний сік – 1 чайна ложка. Білий шоколад – 50 грамів.

Як приготувати глазур:

У глибоку тарілку влийте згущене молоко і почніть потрохи підсипати сухе молоко. Робити це слід порціями, ретельно розтираючи суміш вінчиком, щоб розбити всі дрібні грудочки, щоб маса вийшла однорідною. В кінці додайте лимонний сік. Його кількість ви можете регулювати самостійно, якщо хочете зробити глазур більш кислою. На свій смак можна додати білий шоколад – його потрібно розтопити у мікрохвильовці короткими імпульсами.

Наносьте глазур не дуже товсто, щоб вона могла застигнути. Після застигання вона залишається м’якою всередині, але зверху з’являється суха плівка, яка не липне до рук чи до пакування. При нарізанні така глазур не тріскається і не обсипається з паски.