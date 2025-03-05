Джессі Айзенберг отримав польське громадянство під час візиту президента Анджея Дуди до Нью-Йорка

Американський актор Джессі Айзенберг отримав громадянство Польщі за трагікомедійний фільм «Справжній біль». У ньому розповідається історія єврейського народу в часи Другої світової війни, повідомляє BBC в середу, 5 березня.

Айзенберг написав сценарій, зрежисував і виконав головну роль у фільмі. За сюжетом, двоє американських двоюрідних братів приїжджають до Польщі, щоб вшанувати пам’ять своєї бабусі, яка пережила Голокост. Для 41-річного Джессі Айзенберга ця робота стала частково автобіографічною, оскільки заснована на житті тітки режисера.

«Коли ми знімали цей фільм у Польщі, і я гуляв вулицями й починав почуватися в країні трохи комфортніше, мені спало на думку щось настільки очевидне, що моя сім’я жила в цьому місці набагато довше, ніж ми живемо в Нью-Йорку», – зауважив режисер.

Айзенберг отримав польське громадянство від Анджея Дуди під час візиту президента до Нью-Йорка. Він розповів, що хоче спробувати відновити зв’язок з Польщею «настільки, наскільки це можливо».

«Я щасливий бути європейцем, але ще більше я щасливий бути громадянином Польщі», – цитує Айзенберга RMF FM.

«Я радий, що люди з-за океану визнають свою спадщину, усвідомлюють, що їхні предки походять з Республіки [Польща] і прагнуть налагодити зв'язок з нашою країною», – сказав Анджей Дуда.

Що відомо про фільм «Справжній біль»

На створення трагікомедії «Справжній біль» Айзенберга спонукала смерть його 106-річної двоюрідної тітки Доріс у 2019 році. Вона виросла в Польщі, але в 1938 році втекла до США. Інших членів сім’ї, які залишилися в Польщі, вбили під час Голокосту.

Фільм «Справжній біль» знімали влітку 2023 року в Польщі, зокрема на території колишнього концтабору Майданек. До фільмування залучили американців та поляків.

Світова прем’єра кінострічки відбулась на кінофестивалі «Санденс» 20 січня 2024 року. Критики оцінили фільм вкрай високо, а Айзенберг був нагороджений призом за найкращий сценарій. В український прокат «Справжній біль» вийшов 20 лютого 2025 року.

Джессі Айзенберг був номінований на «Оскар» за сценарій фільму «Справжній біль», а його партнер по фільму Кіран Калкін отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану.