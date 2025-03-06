Оксана Сухорукова обіймала посаду очільниці департаменту з моменту його створення

Директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони Оксана Сухорукова повідомила, що звільняється з посади. Про це вона написала 5 березня на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні я залишаю посаду директора Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України. Але не полишаю своєї боротьби за те, аби ця країна вистояла», – повідомила Сухорукова.

За її словами, вона «не знає», що буде далі з департаментом. Її посаду обійме військовослужбовець Дмитро Самофалов, який раніше обіймав посаду директора Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Олена Сухорукова повідомила, що Самофалова залучали до всіх процесів в установі та висловила сподівання, що «в нього вийде». Сам Самофалов не повідомив про своє призначення до департаменту, але анонсував «цікаві новини».

Олена Сухорукова очолила департамент, коли його створили у листопаді 2023 року. Завданням установи було сформувати держполітику щодо охорони здоров’я військових та адаптувати застосування медичних стандартів НАТО до українських потреб. Крім того, Сухоруковій доручили координувати військову та цивільну системи охорони здоров’я.

Зазначимо, посадовиця вже мала досвід запуску медичних реформ – до того вона працювала в МОЗ та НСЗУ, а згодом – в Українському центрі здоров’я. Також Сухорукова займалася волонтерством.

Втім, у листопаді 2024 року Сухоруковій та її команді повідомили про реорганізацію їхньої структури – міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що хоче з 31 січня 2025 року замінити цивільну посаду директора на військову. Департамент відреагував на рішення та повідомив, що в разі звільнення Сухорукової її команда не зможе ефективно працювати, «тому не розглядає майбутньої участі в роботі Департаменту». На захист Оксани Сухорукової також виступила низка організацій.