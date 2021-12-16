Олександр Гогілашвілі (ліворуч) та Кирило Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов, імовірно, проживає у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, екс-заступником голови МВС Олександром Гогілашвілі. Про це йдеться у новому розслідуванні журналістів проекту «Слідство.Інфо».

Як повідомляється, журналістам вдалось з’ясувати, що родина Гогілашвілі винаймає цей маєток в Хотові під Києвом майже 1,5 роки. За даними ріелторів, вартість оренди становить приблизно 1500 доларів США на місяць.

Впродовж кількох місяців журналісти неодноразово фіксували, як із території маєтку виїжджав чорний автомобіль марки Volvo на номерах прикриття. Автівку Автомобіль супроводжував позашляховик Nissan на номерах прикриття – несправжніх номерних знаках, які не дозволяють ідентифікувати особу власника авто.

Журналісти звернули увагу на посилені заходи безпеки перед виїздом Volvo. Зокрема, територію уважно обстежували кінологи із собакою. Як вдалося встановити, автомобілі, на яких приїздили кінологи, належать до автопарку одного із підрозділів СБУ.

Зрештою, той самий кортеж і з тими ж номерами прикриття був зафіксований на в'їзді до ГУР Міноборони на Рибальському острові.

Як зʼясувалося, Олександр Гогілашвілі, Марія Левченко та її сестра у соцмережах дружать з Маріанною Будановою – дружиною головного військового розвідника Кирила Буданова. Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні цього року.

Журналісти припускають, що особою, яку так ретельно охороняють і яка пересувається у кортежі із посиленими заходами безпеки, ймовірно, є саме головний розвідник України.

«Кирило Буданов керує Головним управлінням розвідки майже півтора року. Це управління є одним із найважливіших органів у боротьбі з російською агресією – саме підлеглі Буданова мають з’ясовувати плани ворога та перешкоджати їм. В умовах високого ризику нападу Росії на Україну вже цієї зими роль Буданова важко переоцінити», – пишуть журналісти.

З огляду на можливу наявність у Олександра Гогілашвілі паспорта громадянина Росії, «спільне проживання з ним керівника військової розвідки може становити загрозу для національної безпеки України».

На запит «Слідства.Інфо» щодо спільного проживання керівника розвідки з ймовірним громадянином Росії у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони на момент публікації матеріалу не відповіли.

Однак журналістам проекту Bihus.info вдалося зв’язались з Будановим. Керівник ГУР Міноборони заявив, що будинок у Хотові орендує дружина Олександра Гогілашвілі Марія Левченко. Буданов же нібито проживає в маєтку тимчасово, бо в його квартирі ремонт, а Гогілашвілі є другом Буданова.

В електронній декларації Гогілашвілі також вказано, що родина орендує житло. Власницею маєтку, відповідно до інформації з державного реєстру нерухомості, є Діана Стрелковська. Це бізнесвумен і дружина В’ячеслава Стрелковського, який фігурує в публікаціях про конвертаційні центри.

У коментарі Bihus.Info Кирило Буданов також заявив, що знає Стрелковського і йому відомо, що цю людину пов’язують з незаконним обігом готівки.