Зрадник видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації

Швидке захоплення Херсонщини відбулося через зраду працівника СБУ Ігоря Садохіна – помічника начальника обласного Управління Служби. Про це розповів голова Херсонської облради Олександр Самойленко в інтерв’ю «Укрінформу».

«Зараз ми вже також знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ – начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога. Вважається, що саме він видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію», – розповів Самойленко.

Голова Херсонської облради нагадав, що зрадника було затримано ще в березні.

«Після проведеної перевірки, так розумію, президент України звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці», – розповів він.

Зазначимо, що 2 березня в Чернівцях затримали помічника начальника Управління СБУ в Херсонській області, керівника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна.

За даними, які опублікував начальник Патрульної поліції Євгеній Жуков, обвинувачений корегував російський вогонь під час евакуацій і «зливав» ворогу інформацію по військових частинах Херсона.

До того, ще у 2021 році, на Херсонщині також викрили агентурну мережу спецслужб Російської Федерації, до якої входили співробітники Служби безпеки України. За даними слідства, колишній та діючий заступники начальника відділу Управління СБУ за рік до російського вторгнення здійснювали збір відомостей щодо діяльності правоохоронних органів та вербували громадян України для співпраці з ФСБ, нагадує «Чернівецький промінь».