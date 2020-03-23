Голова ЛОДА призначить своїми заступниками двох юристів із родинного бізнесу

Нові заступники голови ЛОДА Андрій Годик (зліва) та Юрій Бучко

Першим заступником голови Львівської ОДА стане Андрій Годик, а заступником – Юрій Бучко. Обоє досі працювали на підприємствах, що належать родині голови Львівської ОДА Максима Козицького. 22 та 23 березня обидва кандидати зареєстрували на сайті НАЗК декларації на посади у керівництві ЛОДА.

31-річний Андрій Годик як основне місце роботи вказав компанію «Еко-Оптіма». За сумісництвом працював директором у ТзОВ «Західнадрасервіс», юристом у ПП «Нордік» та ТзОВ «Радехівська сонячна станція», уповноваженим з антикорупційної програми у Буровій компанії «Горизонти». Також був виконавчим директором Асоціації «Паливно-енергетичний комплекс Львівщини». У декларації вказав понад 800 тис. грн зарплати за 2019 рік.

Основне місце праці 34-річного Юрія Бучка – ТОВ «Нордік-Буд» та ПП «Нордік». За сумісництвом працював у ТОВ «Енергоінвест», Буровій компанії «Горизонти» та цілій низці підприємств альтернативної енергетики, які є у власності Козицьких. За 2019 рік вказав майже 1 млн грн зарплати. Юрій Бучко брав участь у місцевих виборах 2015 року до Львівської облради від партії «Самопоміч» у мажоритарному окрузі, однак не пройшов.

Як відомо, Максим Козицький до призначення головою ЛОДА був директором компанії «Еко-Оптіма» та цілої низки інших фірм у сфері альтернативної енергетики, керівництво якими у січні 2020 року передав батькові Зіновію Козицькому, разом із тим залишився серед їх кінцевих бенефіціарних власників.

Як повідомляв ZAXID.NET, Василь Лозинський, який досі обіймав посаду першого заступника голови Львівської ОДА, переходить працювати в уряд. Він призначений першим заступником міністра розвитку громад та територій України.

На сьогодні заступниками голови ЛОДА залишаються Тарас Грень, Юрій Холод та Іван Собко. Загалом у голови ОДА може бути п’ять заступників. Заступників призначає голова ЛОДА після погодження із Кабміном.