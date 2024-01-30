42-річний максим Козицький очолює Львівську обласну адміністрацію із 2020 року

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький подав щорічну декларацію про доходи за 2022 і за 2021 роки. Декларація оприлюднена на сайті НАЗК.

Максим Козицький задекларував дві квартири у Львові площею 81 і 175 м2, гараж площею 15,7 м2, а також право користування квартирою площею 92 м2 у Львові, що належить Тамілі Козицькій, матері Максима Козицького.

Згідно з декларацією, у власності голови Львівської ОВА немає автомобіля, але його дружина Оксана Козицька має автомобіль Audi Q-5 2021 року випуску вартістю 2 млн 172 тис. грн. Оксана Козицька придбала машину 27 січня 2022 року. У декларації за 2021 рік вказано, що Оксана Козицька була власницею машини Mazda CX-5 2014 року випуску.

У доходах за 2022 рік Максим Козицький задекларував 856 726 грн зарплати (у 2021 – 618 тис. грн), 21 983 грн процентів (14,6 тис. грн у 2021 році), а також подарований батьком Зіновієм Козицьким 1 млн грн. Серед подарунків голова ЛОВА вказав також подарунок у негрошовій формі від Чернівецької ОВА вартістю 441 грн, але не вказав, що це було.

Дружина Максима Козицького у 2022 році заробила на основному місці роботи (вона працює асистенткою у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького) 74 тис. грн (у 2021 році – 102 тис. грн), ще 164 тис. грн вона заробила за сумісництвом у двох компаніях Зіновія Козицького (127 тис. грн у 2021 році), 39,5 тис. грн отримала від надання майна в оренду (23,7 тис. грн), і 802 тис. грн – від продажу рухомого майна (вочевидь, ідеться про її попередню машину).

Що стосується грошових активів, то на рахунках у банках за підсумками 2022 року голова ЛОВА зберігав майже 29 тис. євро, 75,5 тис. доларів, 1 млн 395 тис. грн. Оксана Козицька зберігала на рахунках у банку 25 628 тис. доларів і 664 тис. грн. Готівкою подружжя зберігає 21 тис. євро, 11 тис. доларів і 85 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком ці суми практично не змінилися.

Окрім того, Максим Козицький вказав у декларації 2 млн 172 тис. грн, що його дружина винна Зіновію Козицькому.

Раніше декларації про доходи подали інші чиновники зі Львівщини, а також низка народних депутатів від області.