Максим Козицький вважає, що обмеження премій чиновникам до 30% спричинить кризу кадрів

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що рішення уряду про обмеження премій державним службовцям до 30% спричинить відтік кадрів. Багато чиновників не захочуть працювати на низькі зарплати і підуть в приватний сектор. Зокрема, вже зараз кілька високопосадовців ЛОВА оголосили про намір звільнитися з роботи.

В блозі на «Економічній правді» Максим Козицький пояснив, чим, на його думку, загрожує постанова №1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році».

Як зазначив голова ЛОВА, до 2024 року у заробітній платі державного службовця 40% становила незмінна частина (оклад, надбавка за вислугу років, за ранг, грошова допомога за щорічну оплачувану відпустку) та 60% припадало на премії. Тепер же премії обмежили до 30%. І нараховувати 250% премії вже неможливо.

Відповідно до ухваленого урядом рішення, заробітна плата працівників ЛОВА суттєво зменшиться.

«До 2024 року "на руки" керівник апарату отримував 55 тис. грн, начальник управління – 35 тис. грн, начальник відділу – 23 тис. грн, головний спеціаліст – 17 тис. грн. З 2024 року "на руки" керівник апарату отримуватиме 27 тис. грн, начальник управління – 18 тис. грн, начальник відділу – 12 тис. грн, головний спеціаліст – 11 тис. грн», – деталізував Максим Козицький.

«Як бачимо, цього року зниження зарплат працівників ЛОВА становитиме від 36% до 50% залежно від посади», – додав голова ЛОВА.

За його словами, заробітна плата головного спеціаліста ЛОВА у Львові тепер буде на рівні найнижчої зарплати в найбіднішій громаді області. Зменшення зарплат, на думку Максима Козицького, спричинить масові звільнення з ЛОВА, чиновники підуть працювати в приватні структури.

«Навіть за вищої зарплати у 2023 році до Львівської ОВА не стояли черги охочих там працювати. Минулого року призначено 59 осіб, звільнено 93 особи. Вже з початку цього року в ЛОВА є 148 вакансій (19% від граничної чисельності). Ще гіршою ситуація є у районних адміністраціях. Наприклад, у Львівській РВА при штатній чисельності у 255 осіб, фактично працює 133 людини, тобто 52%», – аргументує керівник області.

З його слів, ще кілька високопосадовців ЛОВА заявили, що будуть звільнятись, бо робота для них стала економічно необґрунтованою.

«Серед них архітектор, головний бухгалтер та керівник юридичного відділу. У 2024 році начальник відділу мобілізаційної роботи тої самої Львівської РВА матиме «на руки» зарплату на 2 тис. грн нижчу – 9 000, ніж начальник відділу організаційної роботи – 11 000», – пояснив Максим Козицький.

Зазначимо, чиновники ЛОВА вже не перший рік отримують доплати та премії з обласного бюджету в межах програми покращення якості надання публічних послуг органами виконавчої влади. Така програма затверджена і в 2024 році.