Олександра Нікіна затримали на місці, одразу після передачі грошей

Служба безпеки України затримала директора Організації колективного управління авторськими і суміжними правами (ОКУАСП) Олександра Нікіна під час спроби підкупити народного депутата через його помічника. Про це увечері в п’ятницю, 29 жовтня, повідомив у Facebook лідер гурту «Антитіла» та член спілки захисту авторських прав Тарас Тополя.

Нікін також є главою Української ліги авторських та суміжних прав (УЛАСП).

«Директор «ОКУАСП» та «УЛАСП» Нікін Олександр, здійснив завершений підкуп народного депутата з метою відтермінувати або взагалі зняти законопроект 5572 з повістки ВР», – повідомив Тополя.

Сума що передана Нікіним та зафіксована правоохоронцями – 100 тис. доларів.

«Окрім цього, пропонувалося передавати «потрібним особам» ще по 100 тис. доларів щорічно», – написав він.

Про який законопроект йдеться?

19 жовтня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроект № 5572 про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав. Його метою є розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських митців та світової авторської спільноти.

Законопроект запускає нові прозорі конкурси з акредитації авторських організацій колективного управління та забезпечує авторам і правовласникам України та світу отримання справедливої винагороди. На підтримку закону № 5572 виступали близько двохсот регіональних радіостанцій зі всієї України, а також всі найбільші радіомережі та фестивалі країни. Також підтримати документ просили організатори гастрольних подій, ресторани та низка українських виконавців.

Кого намагалися підкупити?

За даними джерел сайту «Бабель» у правоохоронних органах, Нікін намагався підкупити народного депутата фракції «Слуга народу» Олександра Санченка через його помічника. Санченко також є главою підкомітету Ради з питань музичної індустрії.

За ці кошти Нікін начебто пропонував відтермінувати або взагалі зняти законопроєкт №5572 про авторські права з повістки парламенту. Його затримали на місці одразу після передачі грошей.

Видання зазначає, що Олександр Санченко був одним із керівників Atlas Weekend, засновником конкурсу краси «СтудМіс України», експертом «Реанімаційного пакету реформ».

Санченко був № 137 у партійному списку «Слуги народу» на позачергових виборах до Ради в 2019 році. До Ради потрапив на місце Ірини Венедіктової, після того, як її призначили генеральним прокурором.