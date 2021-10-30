Олександра Нікіна затримали напередодні при спробі підкупу народного депутата

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника організації колективного управління авторськими правами («ОКУАСП») Олександра Нікіна, викритого на спробі підкупу народного депутата. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Як повідомили у відомстві, Печерська окружна прокуратура просила про взяття Нікіна під варту. Натомість Печерський районний суд відправив підозрюваного під цілодобовий домашній арешт.

«Цілодобовий домашній арешт - це найсуворіший запобіжний захід після тримання під вартою. Але питання можливого оскарження розглядається», – повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про затримання під час передачі хабаря помічнику народного депутата України керівника організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України.Правоохоронці не навали ім’я підозрюваного.

Водночас соліст гурту «Антитіла» та член спілки захисту авторських прав Тарас Тополя повідомив, що це директор «ОКУАСП» та «УЛАСП» Олександр Нікін. За даними ЗМІ, щодо хабаря він звернувся до народного депутата «Слуги народу» Олександра Санченка через його помічника.

За даними правоохоронців, голова громадської спілки обіцяв 100 тис. доларів США щорічно за внесення «потрібної» правки та відтермінування змін до закону № 5572 «Про ефективне управління майновими правами право власників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».