Хмельницьке кафе сплатить ₴64 тис. штрафу за нелегальне використання музики

Верховний Суд України виніс остаточне рішення у справі про нелегальне використання музики у хмельницькому кафе «Пельмені і вареники». Як повідомили в Українській лізі авторських та суміжних прав (УЛАСП), за порушення майнових авторських прав власник закладу, ФОП Кохан Р.В., сплатить 64 тис грн компенсації.

Як повідомляється, у 2017 році партнери УЛАСП з організації ОКУАСП звернулися до господарського суду Хмельницької області в інтересах ТОВ «Ворнер Мьюзік Україна» з позовом до ФОП Кохан Р.В. про стягнення 64 тис. грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав.

«Позовні вимоги було мотивовано незаконним використанням Підприємцем у кафе «Пельмені і вареники» (м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 45), музичних творів «Runaway» у виконанні Galantis та «We don`t talk anymore» у виконанні Charlie Puth. Факт використання цих пісень було зафіксовано представником ОКУАСП про що складено акт», – йдеться у повідомленні.

Судом першої інстанції було встановлено, що публічне виконання вказаних творів відбулося без отримання відповідних дозволів на їх використання та без виплати авторської винагороди, що є порушенням Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Проте суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні позову. ОКУАСП звернулася до Верховного Суду із касаційною скаргою, яка була задоволена й, відповідно, була винесена постанова про стягнення з ФОП Кохан Р.В. на користь ОКУАСП 64 тис. штрафу та 1 920 грн. судового збору. Прийнята 21 травня 2018 року Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

З повним текстом рішення Верховного суду від 21 травня 2018 року у справі № 924/290/17 можна ознайомитися за посиланням.