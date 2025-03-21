Юрія Колоса призначили головою Рівненської районної державної адміністрації у листопаді 2024 року

Голова Рівненської районної державної адміністрації Юрій Колос оприлюднив декларацію про доходи за 2024 рік. Протягом минулого року посадовець заробив понад 3 млн грн. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Як йдеться в електронній декларації, у 2024 році полковник Юрій Колос отримав у 394-му окремому батальйоні охорони та обслуговування 371 507 грн зарплати, а після звільнення – 1,8 млн грн виплат. У листопаді 2024 року посадовець очолив Рівненську РДА, де заробив 103 тис. грн. Із джерел доходу він також вказав майже 377 тис. грн пенсії, 170 тис. грн компенсації за неотримане речове майно та 288 тис. грн за відчудження нерухомості. Тому загальна сума прибутку посадовця за 2024 рік склала понад 3 млн грн. Водночас його дружина Тетяна Колос отримала 32 290 грн пенсії та 600 тис. грн від продажу автомобіля.

Готівкою Юрій Колос зберігає 21 500 євро, а на банківських рахунках – 971 967 грн.

Голова районної держадміністрації є власником двох земельних ділянок – у Рівному (531 м2) та Кам’яній Горі (1200 м2). У 2024 році посадовець придбав спільно з дружиною два дачні будинки та земельну ділянку площею 621 м2 у Камʼяній Горі, а син подружжя став власником квартири у Рівному площею 62 м2, яку купив за 49 тис. грн.

Минулого року Юрій та Тетяна Колос також купили два автомобілі – Hyundai Kona (2019 року випуску) за 250 тис. грн та Volvo XC60 (2014 року випуску).

Додамо, що Юрій Колос – полковник Збройних Сил України, а також колишній т.в.о. командувача Оперативного Командування «Захід». Очолив Рівненську РДА 20 листопада 2024 року.