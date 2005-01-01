Голова САП підтвердив виявлення в його кабінеті «жучків» для прихованого прослуховування

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив про медійну провокацію через те, що в ЗМІ поширювалася інформація про нібито його відставку. Разом з тим він підтвердив поширену раніше низкою ЗМІ інформацію про те, що в його кабінеті знайшли пристрої для прихованого прослуховування.

«Було знайдено апарат, схожий на такий, що використовується для прослуховування», – заявив керівник САП у Брюсселі в четвер, 22 березня, повідомила агенція «Укрінформ».

Він зауважив, що не знає, кому належить виявлений 6 березня пристрій, та нині чекає відповіді на це від правоохоронних органів. Холодницький уточнив, що виявлений пристрій долучений до матеріалів відповідного провадження. При цьому він не підтвердив, що пристрій може належати Національному антикорупційному бюро України. Відтак, за словами прокурора, нині він чекає на відповіді, що це була за апаратура, кому вона належить та хто був ініціатором її застосування.

«НАБУ і САП – єдина структура. Тому повинні працювати разом. Я думаю, що тут якась провокація», – наголосив Холодницький.

Прокурор також критично висловився про повідомлення про його відставку.

«Два дні тому була дуже хороша медійна “збалансована” акція. Я слідкував за усіма цими подіями, читаючи інтернет і новини. Спочатку йшлося, що я йду у відставку, потім у відпустку... Без мене – мене женили», – зазначив Холодницький.

Він наголосив, що «неугодний прокурор може бути неугодним усім».

«Якщо це так є, напевно, я все правильно роблю. Кожне слово я можу коментувати. Я знаю, що я говорю: де і кому. Наша робота є дійсно нервовою. Тому, може, й без гарячого слівця не обійтися. Якщо хтось хоче таким чином змусити мене до вчинення якихось дій, відставок чи іншого – не дочекаються. Ми не для цього приходили сюди, щоб піти за першим бажанням кого-небудь. Я налаштований на роботу, на результати НАБУ і САП», – заявив Холодницький.

Він наголосив, що САП і НАБУ продовжують працювати разом.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет керівника САП Назара Холодницького. Зазначалося, що обладнання для прослуховування в кабінеті Холодницького встановили працівники Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом департаменту розслідувань у сфері держслужби і держвласності Генпрокуратури і з санкції суду. За інформацією ЗМІ, обладнання для прослуховування нібито було встановлено в акваріумі в кабінеті керівника САП.