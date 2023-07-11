Александар Вулін на прес-конференції в Мадриді, Іспанія, липень 2021

Міністерство фінансів США наклало санкції на директора Агентства безпеки та розвідки Сербії Александра Вуліна. Його звинувачують у корупційних та дестабілізаційних діях, котрі також сприяли «зловмисній» діяльності Росії в регіоні, повідомило у вівторок, 11 липня, Міністерство фінансів США.

В повідомленні пояснюється, що таке рішення продиктоване бажанням притягнути до відповідальності тих, хто брав участь у корупції, що сприяє власним інтересам та політичним програмам за рахунок «миру та стабільності на Західних Балканах». На думку американської влади, такі корупційні оборудки сприяють «російській злочинній діяльності» в Сербії та Регіоні.

Мінфін США стверджує, що Вулін причетний до транснаціональної організованої злочинності, незаконних операцій з наркотиками та зловживання службовим становищем. Як йдеться в повідомленні, Вулін підтримував взаємовигідні зв'язки з сербським торговцем зброєю Слободаном Тешичем, який перебуває під санкціями США.

Мінфін США стверджує, що Вулін допомагав забезпечити вільне переміщення незаконних постачань зброї Тешичем через кордони Сербії. Ці дії Вуліна «сприяли розвитку корупції в урядових установах Сербії», вважають в американському міністерстві фінансів.

Також у повідомленні стверджується, що Вулін використовував свої державні посади для підтримки Росії, сприяючи «зловмисній діяльності» РФ у регіоні. Окрім цього, він надавав Росії платформу для посилення її впливу на Західних Балканах, пише.

Зауважимо, що раніше Вулін був міністром оборони та міністром внутрішніх справ. Ці відомства, як і саме Агентство безпеки та розвідки не є об'єктами санкцій США.