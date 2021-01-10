Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш вдруге заразився Covid-19. Уперше він повідомив, що захворів на коронавірус, торік у серпні.

«Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на Covid. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно. Попереднього разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш, ніж серйозно», – написав Володимир Труш на своїй сторінці у Facebook.

Попереднього разу він повідомив, що захворів на коронавірус, 22 серпня 2020 року. За його словами, тоді він перехворів інфекційним захворюванням у важкій формі.

Нагадаємо, що Володимира Труша призначили головою Тернопільської обласної державної адміністрації 19 березня 2020 року. До цього він займався бізнесом, а потім був головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.