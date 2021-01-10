Місцева влада у Тернополі вирішила таки дотримуватись посиленого карантину, що його запровадили по всій території України з 8 по 24 січня. Раніше міський голова Тернополя Сергій Надал заявляв, що у місті карантин не посилюватимуть, оскільки епідемічна ситуація з Covid-19 у Тернополі навпаки покращується.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Сергій Надал 10 січня, міські школи, де планували відновити навчання вже з 11 січня, перейдуть на дистанційне навчання.

«Наші школи змушують перейти на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей будуть відкриті. Щодо підприємців: працювати у нашому місті можуть лише ті, робота яких дозволена постановою уряду», – сказав у своєму відеозверненні Сергій Надал.

За словами мера Тернополя, міська влада зробила все, щоб Тернопіль працював з 8 січня у звичному режимі, але ця пропозиція не була підтримана урядом, який вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх містах України. Водночас він додав, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у Тернополі не є критичною.

Нагадаємо, що місяць тому Кабмін попередив про посилення карантину на всій території України з 8 по 24 січня. 6 січня у Тернополі вирішили локдаун не вводити. Варто зазначити, що у серпні 2020 року, під час поділу України на зони поширення коронавірусу, місцева влада у Тернополі вже відмовлялася виконувати постанову уряду. Тоді місто потрапило до червоної зони карантину.

Однак тоді Сергій Надал скликав позачергову сесію міськради. Депутати одноголосно підтримали звернення до Держкомісії з надзвичайних ситуацій вивести Тернопіль з червоної зони.

Крім того, міський голова Тернополя ігнорував і «карантин вихідного дня», що тривав у листопаді 2020 року. Він заявив, що у місті не будуть вводити якісь додаткові обмеження попри рішення уряду.