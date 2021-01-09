Поліція масово штрафує тернопільських підприємців попри відмову міста від локдауну
Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що поліцейські почали масово штрафувати місцевих підприємців за порушення карантинних правил. Раніше тернопільська влада заявила, що в місті не посилюватимуть карантин на період з 8 до 24 січня включно, як це передбачено відповідною урядовою постановою.
«Центральна влада вчергове не почула думку Тернополя. І попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, поліція почала масово штрафувати підприємців», – повідомив Надал у суботу, 9 січня.
За його інформацією, правоохоронці не пускатимуть дітей на навчання, а проти директорів навчальних закладів та вчителів порушуватимуть справи.
Крім того, мер Тернополя повідомив, що в ці вихідні заплановано екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації.
«Дуже ймовірно, що вони скасують рішення міської комісії і таки введуть локдаун у Тернополі з 11 січня», – додав мер.
Як повідомила тернопільська поліція, за першу добу локдауну в Тернопільській області виявили понад 100 фактів його порушення. У поліції запевнили, що штрафували лише тих, хто відмовився припинити порушення. Як наслідок, на 42 підприємців поліцейські склали адмінпротоколи, і рішення про те, платитимуть вони штрафи чи ні ухвалюватимуть суди. а ще 57 людей за відсутність масок поліцейські оштрафували на місці.
Нагадаємо, рішенням Кабінету міністрів в Україні з 8 до 24 січня включно діятиме посилений протиепідемічний карантин. Працювати можуть тільки продуктові магазини, аптеки, банки, заправки, транспорт, а торгувати можна лише певними товарами. Детальніше про те, що дозволено, а що заборонено на час локдауну, читайте у нашій статті.
6 січня мер Тернополя Сергій Надал заявив, що місто не вводитиме посилений карантин, попри те, що уряд відсторонив владу на місцях від посилення чи послаблення карантину ще восени минулого року.