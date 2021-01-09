Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що поліцейські почали масово штрафувати місцевих підприємців за порушення карантинних правил. Раніше тернопільська влада заявила, що в місті не посилюватимуть карантин на період з 8 до 24 січня включно, як це передбачено відповідною урядовою постановою.

«Центральна влада вчергове не почула думку Тернополя. І попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, поліція почала масово штрафувати підприємців», – повідомив Надал у суботу, 9 січня.

За його інформацією, правоохоронці не пускатимуть дітей на навчання, а проти директорів навчальних закладів та вчителів порушуватимуть справи.

Крім того, мер Тернополя повідомив, що в ці вихідні заплановано екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації.

«Дуже ймовірно, що вони скасують рішення міської комісії і таки введуть локдаун у Тернополі з 11 січня», – додав мер.

Як повідомила тернопільська поліція, за першу добу локдауну в Тернопільській області виявили понад 100 фактів його порушення. У поліції запевнили, що штрафували лише тих, хто відмовився припинити порушення. Як наслідок, на 42 підприємців поліцейські склали адмінпротоколи, і рішення про те, платитимуть вони штрафи чи ні ухвалюватимуть суди. а ще 57 людей за відсутність масок поліцейські оштрафували на місці.

Нагадаємо, рішенням Кабінету міністрів в Україні з 8 до 24 січня включно діятиме посилений протиепідемічний карантин. Працювати можуть тільки продуктові магазини, аптеки, банки, заправки, транспорт, а торгувати можна лише певними товарами. Детальніше про те, що дозволено, а що заборонено на час локдауну, читайте у нашій статті.

6 січня мер Тернополя Сергій Надал заявив, що місто не вводитиме посилений карантин, попри те, що уряд відсторонив владу на місцях від посилення чи послаблення карантину ще восени минулого року.