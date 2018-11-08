Голова «Укравтодору» розповів, скільки коштуватиме проїзд по платній дорозі

Очікується, що кошти інвестору будуть повернуті за рахунок збору плати за проїзд

Проїзд по концесійним дорогах в Україні буде коштувати не дорожче 7 євроцентів за кілометр. Про це повідомив глава «Укравтодору» Славомир Новак інтерв'ю Liga.net.

«В Європі проїзд коштує мінімум 7 євроцентів (2,2 грн) за кілометр. В Україні точно буде не дорожче», - зазначив він.

За його словами, першою концесійною дорогою в Україні стане траса Львів - Краковець, яка зв'яже Україну і Євросоюз. Будівництво цієї дороги обговорюється вже багато років. Її протяжність складе 84,4 км.

Також Новак сподівається, що до кінця року повністю завершитися перевірка всіх ділянок дороги.

«Ми повинні бути впевнені, що пропонуємо інвестору. На початку 2019 року підготуємо звернення до Кабміну про оголошення конкурсу на концесію», - сказав Новак.

Очікується, що кошти інвестору будуть повернуті за рахунок збору плати за проїзд, а також плати за доступ і експлуатацію об'єктів дорожнього сервісу, придорожньої інфраструктури, розміщення реклами, логістичних центрів, сучасних ліній зв'язку вздовж дороги.

Орієнтовний термін будівництва дороги складе 4-5 років. Термін концесії повинен скласти до 49 років.

За словами Новака, зараз немає великої кількості претендентів на концесію.

«Є кілька серйозних європейських компаній готових інвестувати. Думаю, в українських компаній не буде таких ресурсів. Хоча в Україні є кілька багатих людей. Якщо вони будуть зацікавлені, чому немає. Але я думаю, що все ж більше зацікавленості буде у європейських банків і інвесторів «, - сказав він.

Цікаво, що раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що вартість проїзду по платних дорогах в Україні може скласти 20-70 євроцентів (6,63-23,19 грн) за кілометр.

Нагадаємо, що раніше голова «Укравтодору» звинуватив голів облдержадміністрацій у саботажі ремонтів доріг.