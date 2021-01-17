Володимир Жмак каже, що висока зарплата його попередника викликала значний суспільний резонанс

Керівник «Укрзалізниці» Володимир Жмак отримує 625 тис. грн заробітної плати щомісяця. Про це він розповів у ефірі телеканалу «Україна 24» увечері в суботу, 16 січня.

«Моя заробітна плата становить 625 тис. грн. І це будь-хто зможе побачити в декларації, тому приховувати її сенсу не має. Водночас хочу сказати, що така зарплата у мене була 25 років тому, коли я займався бізнесом у “Київстарі”, потім у [нафтовій компанії] “ТНК-ВР” тощо. Вона, я б сказав, нижча від ринкового рівня для такого підприємства, як “Укрзалізниця”», – заявив Жмак.

Він зазначив, що його зарплата «значно менша» за ту, яку отримував попередній голова «Укрзалізниці» Євген Кравцов, оскільки висока заробітна плата попереднього керівника, як сказав Жмак, «викликала дуже великий суспільний резонанс».

Жмак також наголосив, що заробітну плату членам наглядової ради встановлює акціонер компанії – Кабінет міністрів України.

Володимир Жмак обіймає посаду голови «Укрзалізниці» з серпня 2020 року. До цього часу він очолював наглядову раду аеропорту «Бориспіль».

Попередній голова «Укрзалізниці» Євген Кравцов за 2018 рік заробив 9,749 млн грн, тобто щомісяця отримував по 812 тис. грн. В 2019 році Кравцов також заробив понад 9 млн грн. Таким чином, зарплата Жмака менша за зарплату Кравцова на понад 150 тис. грн.