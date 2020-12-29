Депутати ЛМР проголосувлаи за встановлення зарплати Андрію Садовому

Депутати Львівської міської ради під час засідання сесії 29 грудня проголосували за встановлення зарплати для міського голови Андрія Садового. Посадовий оклад мера Львова становить 16,4 тис. грн, разом з тим він буде щомісяця отримувати премію.

Зокрема, депутати встановили Андрію Садовому посадовий оклад у розмірі 16,4 тис. грн. Окрім того, у нього збережеться 25% премія за вислугу років. Також він отримуватиме 50% надбавку за високі досягнення у праці. Розмір преміювання міського голови розглядатиметься раз на квартал.

Як і всі держслужбовці, Андрій Садовий матиме можливість раз на рік отримати матеріальну допомогу у розмірі однієї зарплати на оздоровлення під час відпустки.

Нагадаємо, що Андрій Садовий щомісяця жертвує 10% своєї зарплати Українському католицькому університету. Улітку цього року Садовий позбавив себе та своїх заступників премій до кінця карантину. Коли Андрій Садовий став мером Львова у 2015 році, депутати встановили йому посадовий оклад у розмірі 3336 грн.