Олександр Тупицький в 2020 році заробив понад 3,7 млн грн

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький в 2020 році заробив понад 3,7 млн грн. Про це повідомили в КСУ у відповідь на запит «Радіо Свобода».

На запит про те, чи правдива інформація про відпочинок голови КСУ в готелі Kempinski Palm Jumeirah в Об'єднаних Арабських Еміратах, в суді відповіли, що не знають подробиць про його відпустку.

«Також інформуємо, що загальна сума нарахованого доходу (винагороди судді) голови Конституційного Суду України Тупицького О. Н. за 2020 рік становить 3715 035,02 грн. Середній розмір нарахованого йому доходу (винагороди судді) у 2020 році становить 309 586,25 гривень», – заявили в КСУ.

У листопаді президент Володимир Зеленський жартома скаржився, що судді КСУ заробляють більше, ніж більшість громадян України, і більше, ніж він сам.

Як інформував ZAXID.NET, 27 жовтня 2020 року Конституційний суд під головуванням Тупицького скасував відповідальність за внесення недостовірних даних до е-декларацій, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій. Це рішення серйозно підірвало антикорупційну систему України.

У НАЗК заявили, що судді ухвалили рішення в особистих інтересах, щоб уникнути відповідальності.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський відсторонив його від посади на два місяці після клопотання Офісу генпрокурора. Тупицького підозрюють у підкупі свідка і свідомо неправдивих свідченнях. У Конституційному Суді заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень. У суді закликали скасувати указ про відсторонення Тупицького і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю.

Олександра Тупицького призначив суддею КСУ в 2013 році тодішній президент Віктор Янукович. Раніше він був суддею Куйбишевського райсуду Донецька, в 2010–2013 роках працював у Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних судах.

28 грудня Офіс генпрокурора викликав Тупицького для вручення підозри, однак голова КСУ не прийшов «через поважну причину». Після цього Офіс генпрокурора надіслав підозру Тупицькому поштою.

6 січня екснардеп Сергій Лещенко повідомив, що Олександр Тупицький з дружиною покинули Україну та вилетіли до ОАЕ. Згодом видання видання «Цензор.Нет» повідомило про те, що голова КСУ відпочиває в Дубаї і знімає королівську віллу за 300 тис. грн на добу.