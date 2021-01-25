В Україні знову можуть запровадити різні карантинні зони, у залежності від того, як в тих чи інших регіонах складатиметься ситуація із захворюваністю на коронавірус, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Такий поділ вже діяв в Україні, але 11 листопада уряд від нього відмовився.

«Ті показники, які ми бачимо сьогодні за кількістю захворілих, госпіталізованих та тих, хто одужав, свідчать, що посилений карантин був ефективним заходом. Найближчим часом МОЗ дослідить ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми ухвалимо рішення про запровадження адаптивного карантину по окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон», – заявив голова уряду в понеділок, 25 січня.

За його словами, ці зміни у разі прийняття набудуть чинності через сім днів після ухвалення.

Також Шмигаль розповів, що на сьогодні в Україні 235,7 тис. активних хворих на коронавірус і 18,6 тис. зайнятих ліжок у медзакладах. Загалом у лікарнях відведено під хворих на Covid-19 понад 66,3 тис. ліжок, з яких 55 тис. забезпечені подачею кисню.

Нагадаємо, з серпня до листопада в Україні діяв поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону». В регіонах, віднесених до «зеленої» зони, діяли найменш суворі карантинні обмеження, тоді як у регіонах «червоної» зони вони були найсуворішими. Рішення про віднесення регіону до тієї чи іншої карантинної зони урядова комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалювала щотижня.

Наразі в Україні діє карантин з правилами «помаранчевої» зони.