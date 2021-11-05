У п'ятницю, 5 листопада, голова Верховної Ради підписав закон про деолігархізацію. Про це свідчить інформація у картці законопроекту на сайті Верховної Ради.

У ній зазначається, що 5 листопада Руслан Стефанчук закон підписав закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Зараз направлено на підпис Володимиру Зеленському.

Після набуття чинності закону олігархами в Україні вважатимуться громадяни, які одночасно відповідатимуть щонайменше трьом із таких ознак:

бере участь у політичному житті;має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

має активи на понад один мільйон прожиткових мінімумів.

Право визначення громадянина олігархом буде в РНБО за зверненням Кабінету міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету України. РНБО буде також опікуватися реєстром олігархів.

Це рішення буде набувати чинності з дня офіційного опублікування указу президента України про введення його в дію і буде обов'язковим до виконання. Люди, яких підозрюють в тому, що вони є олігархами, мають право оскаржити таке рішення.

Рішення про виключення людини з реєстру олігархів ухвалюватимуть у випадку, якщо буде підтверджений факт, що у такого громадянина відсутні не менш як дві ознаки з-поміж вказаних вище.

Якщо ж людину визнають олігархом, йому пропонують заборонити робити внески на підтримку політичних партій, купувати об'єкти великої приватизації, фінансувати будь-яку політичну агітацію. Олігархи також повинні будуть подавати декларацію, як це роблять чиновники.