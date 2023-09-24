Підозрюваний у держзраді Нестор Шуфрич наразі перебуває у СІЗО

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що станом на сьогодні існують усі механізми для позбавлення мандату підозрюваного в державній зраді народного депутата України члена депутатської групи «Платформа за життя та мир» Нестора Шуфрича. Про це він розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За словами спікера парламенту, такі механізми прописані в семи пунктах, які передбачені в Конституції України.

«При чому, що я хочу зауважити, що зараз існує таке-то – давайте змініть Конституцію. Під час воєнного стану Конституцію міняти не можна. І тому ми маємо послуговуватися саме цими сімома пунктами», – наголосив Стефанчук.

Спікер парламенту наголосив, що Шуфрич для того, аби скласти мандат, має власноруч написати відповідну заяву.

«Для його актуального стану, безперечно, такі підстави можуть бути. Це власна заява. Якщо він бажатиме і її напише. І друге – це рішення суду, яке вступило в законну силу. Тому що, слава Богу, в Україні є суд. І я, до речі, як юрист не маю права коментувати цих речей, допоки триває слідство. Тільки рішення суду в кримінальній справі, яке вступило в законну силу є абсолютним і неспростовним критерієм для визнання вини будь-якої особи», – розповів Стефанчук.

Як інформував ZAXID.NET, 15 вересня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

20 вересня Верховна Рада відкликала народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова, однак залишила його членом.

Перед цим у народного депутата члена депутатської групи «Платформа за життя та мир» провели обшуки.

Служба безпеки повідомила, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора «зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність» чинного народного депутата Нестора Шуфрича. За даними відомства, Шуфрич «тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні».