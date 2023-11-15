Юрія Погуляйка призначили керівником Волинської ОВА в грудні 2019 року

Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко через суд домігся скасування рішення облради про висловлення йому недовіри. За це рішення депутати проголосували в грудні 2020 року після того, як начальник адміністрації відмовився перед ними звітувати.

Нагадаємо, інцидент стався 10 грудня 2020 року, коли в порядок денний сесії облради внесли питання про звіт голови ОДА. Однак, очільник адміністрації звітувати не став. У сесійний зал посадовець таки прийшов й звернувся до депутатів: «Я офіційно заявляю: не хочу більше працювати, не хочу бачити ваші морди».

Депутати визнали діяльність голови Волинської обласної державної адміністрації незадовільною і висловили йому недовіру, провівши таємне голосування. Щоправда, наслідків для Юрія Погуляйка воно не мало, бо з посади його ніхто не звільнив.

Як повідомляє «Сила правди», очільник області подав позов проти обласної ради, щоб визнати неправомірним рішення депутатів і скасувати його. 20 червня 2023 року йому вдалося виграти у першій судовій інстанції. Облрада з цим не погодилася і подала апеляцію.

Однак, Восьмий апеляційний адміністративний суд скаргу залишив без задоволення, а рішення колег без змін. «Судом першої інстанції правильно встановлено, що відповідачем, всупереч вимогам регламенту, питання про висловлення недовіри голові облдержадміністрації включили до порядку денного з порушенням процедури внесення даного питання до порядку денного сесії, без його попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій ради та підготовки проекту рішення», – йдеться у рішенні. Зважив суд і на те, що один із депутатів порушив таємницю голосування, продемонструвавши свій бюлетень з позначкою «за».

Постанова апеляційного суду вже набрала законної сили. Чи звертатиметься облрада до Верховного Суду, наразі невідомо. «Чи будемо подавати касацію ще не можу сказати, бо тільки щойно отримали рішення апеляційного суду», – прокоментувала журналістам керівниця відділу юридичного забезпечення Волинської обласної ради Світлана Хороша.

Нагадаємо, президент призначив уродженця Луганщини Юрія Погуляйка керівником Волинської ОДА в грудні 2019 року. Під час представлення біля стін ОВА зібрались активісти, які виступили проти такого призначення, мотивуючи це тим, що керувати областю повинен хтось із місцевих діячів. Однак, Юрій Погуляйко залишився працювати і наразі перебуває на посаді майже чотири роки.