Юрій Погуляйко очолює Волинську ОДА понад рік, але депутати облради заявили, що він жодного разу перед ними не звітував

Депутати Волинської обласної ради на засіданні в четвер, 10 грудня, проголосували за висловлення недовіри голові Волинської обласної державної адміністрації (ОДА) Юрію Погуляйку, а той у відповідь заявив, що «не хоче бачити морди депутатів».

Як повідомила місцева агенція «Конкурент», у порядок денний включили питання про звіт голови Волинської ОДА. Щоправда, Погуляйко на засідання не прийшов, хоча його запрошували, і адміністрація розташована в одній будівлі з радою.

На засіданні йшлося, що за рік губернатор жодного разу не звітував про свою роботу, хоча зобов’язаний це робити. Відтак за недовіру голові ОДА проголосували 49 з 64 депутатів. Рішення ради надішлють президентові Володимиру Зеленському, який повинен визначитися: звільняти очільника Волинської ОДА чи ні.

Пізніше Погуляйко таки з'явився на сесії й звернувся до депутатів: «Я офіційно заявляю: не хочу більше працювати, не хочу бачити ваші морди».

Як зазначає «Українська правда», згідно з Конституцією, якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, президент ухвалює рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Що відомо про Юрія Погуляйка

41-річний Юрій Погуляйко – уродженець села Верхнєшевирьовка Краснодонського району Луганської області перебував на посаді першого заступника голови Луганської обласної державної адміністрації. Він працював дільничним інспектором міліції, оперуповноваженим відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю Краснодонського міського відділу УМВС України в Луганській області. Проходив службу на посадах рядового та керівного складу в органах внутрішніх справ МВС України в Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській та Луганській областях, потім у Національній поліції України.

3 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської облдержадміністрації, не прислухавшись до думки депутатів..