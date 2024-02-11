Сійярто подарунок прийняв і подякував, додавши, що Угорщина «щиро хоче миру в Україні»

Міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто подарували фрагмент знищеного поблизу Києва російського танка. Про це у суботу, 10 лютого, написав на своїй сторінці у Facebook волонтер та засновник фонду «Центр допомоги Україні у США» (Help Ukraine Center USA) Олексій Прокопенко.

Зустріч з угорським дипломатом відбулась під час Європейської конференції в Гарвардському університеті.

«Це зроблено в Росії, а спалено і перероблено в Україні. Носіть це як брелок на ключах від власного дому, щоб не забути, що таке російський терор, будь-ласка пам’ятайте уроки історії і що несли з собою радянські танки на вулицях Будапешту 1956 року», − сказав Прокопенко угорському дипломату.

За словами Прокопенка, Сійярто подарунок прийняв і подякував, додавши, що Угорщина «щиро хоче миру в Україні».

Зауважимо, що влада Угорщини неодноразово робила скандальні заяви, щодо російської агресії проти України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Угорщина зайняла сумнівну позицію. Влада країни заявила, що жодного залучення Угорщини до війни чи жодної військової допомоги Україні не буде. Країна відкрила кордон для переселенців з України, а також надає гуманітарну допомогу. Проте весь цей час Будапешт активно виступає проти надання Києву військової допомоги і навіть намагався блокувати санкції проти Росії. Угорські топ-політики регулярно виступають зі скандальними заявами щодо «примирення з Росією», а також проти вступу України до ЄС в найближчій перспективі.