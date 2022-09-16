Райсуд на Рівненщині призначив штраф голові Березівської сільради Миколі Мариничу за порушення конфлікту інтересів. У травні минулого року чоловік прийняв на роботу в сільраду свою дружину і не повідомив про це НАЗК. За порушення конфлікту інтересів суд першої інстанції призначив йому 3,4 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові Рокитнівського райсуду, 5 травня голова Березівської сільради Микола Маринич підписав розпорядження про прийняття своєї дружини на посаду інспекторки відділу соціального захисту населення. Чоловік повинен був звернутись до НАЗК через конфлікт інтересів, але він цього не зробив.

Слідство кваліфікувало справу за ч.1 та ч.2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів), санкція якої передбачає мінімум 3,4 тис. грн штрафу.

Загалом у 2021 році його дружина отримала 117 тис. грн зарплати. Зважаючи на те, що сумарно вона відпрацювала приблизно вісім місяців, її щомісячний заробіток становив близько 14 тис. грн.

Сільський голова своєї провини не визнав та зазначив, що не подавав звернення до НАЗК, оскільки посада інспектора відділу соціального захисту населення не є конкурсною та не підпадає під Закон «Про державну службу». Також він зазначив, що у сільській місцевості близькі родичі мають право працювати разом, це передбачено Законом «Про запобігання корупції».

Суд погодився, що родичі можуть працювати разом у сільрадах, втім, повідомляти про конфлікт інтересів при прийнятті на роботу все одно необхідно. Тож суддя Алла Комзюк визнала чоловіка винним і призначила йому 3,4 тис. грн штрафу. Постанова наразі не набрала законної сили і може бути оскаржена в апеляційному суді.