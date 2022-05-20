Нічна пожежа на сміттєзвалищі, посіви в селах поблизу Івано-Франківська, звання для соліста Kalush Orchestra, прогнози щодо пожежної небезпеки на вихідних. Коротко про головні новини Івано-Франківська та області за 20 травня.

Нацбанк скасував обмеження курсу продажу готівкової валюти в банках

Із 21 травня 2022 року НБУ скасує обмеження на встановлення курсу, за яким банки можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Як нагадали в Нацбанку, раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. Також, за повідомленням прес-служби НБУ, скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Крім того, Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі).

Під Франківськом виникла пожежі на сміттєзвалищі

У селі Рибне неподалік Івано-Франківська загорівся полігон полігоні твердих побутових відходів. Пожежу гасили понад чотири години. На момент приїзду рятувальників на місце вогонь вже охопив 200 квадратних метрів сміттєзвалища. Пожежу ліквідували тільки під ранок – о 04:32. Як повідомляють у прес-службі ДСНС Івано-Франківської області, постраждалих внаслідок пожежі на сміттєзвалищі немає. Причина загорання наразі встановлюється.

У селах Франківської громади збільшили площі посівів

Посівна кампанія у селах Івано-Франківської міської громади триває. Як повідомляє мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, наразі комунальне підприємство «Франківськ-Агро» отримало землі в оренду на рік. У селі Радча вже засіяли сою, її врожайність очікують в середньому 3 тонни з гектара.

Загалом на території Івано-Франківської міської громади близько 180 га земель, які раніше не оброблялися, додатково оброблені. За словами директора департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради Миколи Вітенка, цього року громада фактично збільшила свій земельний банк на близько 240-260 га.

Солісту гурту Kalush хочуть присвоїти звання почесного громадянина Калуша

Солісту гурту Kalush Orchestra Олегу Псюку мають намір присвоїти звання почесного громадянина Калуша. Відповідний проект рішення оприлюднила Калуська міська рада. Званні Олегу Псюку хочуть присвоїти «за значні особисті заслуги перед Калуською громадою, вагомий внесок у популяризацію міста Калуша та України на мистецькій світовій арені, високопрофесійне представлення держави та перемогу гурту "Kalush Orchestra" на пісенному конкурсі Євробачення 2022».

На вихідних очікується надзвичайно висока пожежна небезпека

Протягом трьох днів, із 20 по 22 травня, на території Івано-Франківської області очікується надзвичайно висока пожежна небезпека. Служба порятунку попередила місцевих мешканців про п’ятий клас небезпеки виникнення пожеж в екосистемах.

Як зазначили у прес-службі управління ДСНС в Івано-Франківській області, із п’ятниці по неділю, 20-22 травня в Івано-Франківську та на всій території Прикарпаття очікується пожежна небезпека 5-го (надзвичайно висока) класу, 2 рівень небезпеки, помаранчевий.