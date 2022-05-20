Із 20 по 22 травня на території Івано-Франківської області очікується надзвичайно висока пожежна небезпека. Служба порятунку попередила місцевих мешканців про 5 клас небезпеки виникнення пожеж в екосистемах.

Як повідомила прес-служба управління ДСНС в Івано-Франківській області, із п’ятниці по неділю, 20-22 травня в Івано-Франківську та на всій території Прикарпаття очікується пожежна небезпека. «20-22 травня по області та місту очікується пожежна небезпека 5-го (надзвичайно висока) класу. 2 рівень, помаранчевий», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Також у прес-службі ДСНС попередили місцевих мешканців про посилення вітру протягом п’ятниці, 20 травня: «Протягом доби 20 травня по області та місту очікується західний вітер 15-20 м/с. 1 рівень небезпечності, жовтий», – додають у службі порятунку.