Подвійне вбивство на Прикарпатті, камери автофіксації порушень, пожежа на сміттєзвалищі та вилучена зброя на блокпості. Коротко про головні новини Прикарпаття за 16 травня.

Підозрюваних у вбивстві двох жінок затримали у львівському готелі

У львівському готелі поліція затримала 40-річного чоловіка та 27-річну жінку, яких підозрюють у вбивстві двох жінок у селі Топільське. Саме вбивство сталося ще в ніч на неділю, 15 травня. Тіло однієї жінки виявив мешканець Калуша, а іншу помітили самі поліцейські. Правоохоронці з'ясували, що одна з жертв вночі розпивала алкоголь із парою затриманих. Відомо також, що вони тимчасово проживали у тому ж селі.

Камери автофіксації порушень ПДР знову працюють

Із понеділка, 16 травня, в Івано-Франківську та області відновили роботу приладів автофіксації порушень правил дорожнього руху. Наразі в самому місті працюватимуть дві камери – на вул. Галицькій, 144 (напрямок – в'їзд у місто) та на вул. Крихівецькій, 216 (напрямок – вул. Вишнева). Ще одна камера працюватиме у Яремче (напрямок роботи приладу – Делятин).

Українські мережі АЗС підняли вартість пального

Роздрібні мережі АЗС впродовж 13-16 травня підняли ціни на бензин й дизельне пальне. При чому, як свідчать дані консалтингової групи «А-95», частина автозаправок встановили вищі ціни, ніж це дозволив уряд. Мінекономіки 14 травня встановило, що преміальні марки пального можуть реалізовуватися з 5% надбавкою: бензин А-95 – за 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л.

У Тлумачі другу добу гасять пожежу на сміттєзвалищі

Із ночі неділі, 15 травня, у Тлумачі не можуть загасити пожежу на сміттєвому полігоні. Після прибуття на місце загорання рятувальники встановили, що площа пожежі складає 70 м2. При цьому рятувальники вказують, що причиною виникнення пожежі, швидше за все, є умисний підпал. Також у ДСНС нагадують, що кілька днів назад на цьому ж сміттєзвалищі вже ліквідовували схожу пожежу.

У водія Mercedes виявили понад 700 набоїв

Під час перевірки на блокпості у селі Угринів під Івано-Франківськом поліція виявила у водія Mercedes понад 700 набоїв. За кермом авто перебував 36-річний мешканець Києва. Усі набої у киянина вилучили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами). За скоєне мешканцю Києва загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Перейменування вулиці Пушкіна у Калуші

Мешканці Калуша висловились за те, аби вулицю Пушкіна перейменувати на честь загиблих братів Бутусіних. Відповідну петицію до міської ради вже підписали 150 мешканців Калуша. Ідея перейменувати вулицю Пушкіна на честь загиблих братів-військових Леоніда та Романа Бутусіних належить їхнім бойовим побратимам. За інформацією місцевих ЗМІ, цієї кількості підписів достатньо для того, щоб міськрада розглянула таку пропозицію. Відповідь на петицію мерія повинна дати не пізніше 29 травня.

23-річний порушник ПДР виявився закладчиком

Поліцейські випадково виявили закладчика наркотиків після того, як він порушив ПДР у селі Сілець. Під час спілкування з правоохоронцями 23-річний водій BMW сам зізнався, що має при собі канабіс. Уже під час документування злочину виявилося, що чоловік торгує наркотиками, розставляючи клієнтам закладки. Слідчі вилучили 10 таких закладок зі схованок та відправили їх на експертизу. Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Психотерапевтичні зустрічі для постраждалих від війни

Команда психологів і психотерапевтів із Івано-Франківська готова надавати групові та індивідуальні консультації для українців, які постраждали внаслідок війни. Як повідомила прес-служба Івано-Франківської ОВА, наразі планується створити три консультативні групи для дорослих та дітей з орієнтовною кількістю учасників – 10-12. Зустрічі проводитимуться один раз на тиждень та триватимуть дві години.

Печиво на честь матері лідера Kalush Orchestra

У Калуші кондитери назвали випічку з вишневим і смородиновим джемом «Стефанія» – на честь Стефанії Псюк, мами лідера гурту Kalush Orchestra, який став переможцем Євробачення 2022. Це типова домашня галицька випічка – слойка з вишневим та смородиновим джемом. Як інформують місцеві видання, невдовзі випічка з’явиться у калуських магазинах.