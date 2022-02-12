У гірському селі на Львівщині впіймали рідкісного лісового кота, львів’янка Ганна Гаврилів купила історичну пам’ятку у селі і перетворила її на центр громади, п'яний водій спорткару Hyundai влетів в поліцейське авто в центрі Львова. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 12 лютого.

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Станом на 12 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 133 390 (+1 056 за попередню добу).

«Я завжди мріяла бути господинею палацу»

Львів’янка Ганна Гаврилів – засновниця благодійного фонду «Спадщина.Ua» купила історичну пам’ятку у селі і перетворила її на центр громади.

Педофіл з Кам'янки-Бузької отримав п'ять років тюрми

Чоловік разом з адвокатом і прокурором просили про умовне покарання, однак суддя не знайшла причин, щоб відпустити педофіла на волю.

П'яний водій спорткару Hyundai влетів в поліцейське авто в центрі Львова

Внаслідок зіткнення одного з патрульних госпіталізували.

У гірському селі на Львівщині впіймали рідкісного лісового кота

На обійстя жителя села Либохора прийшов лісовий кіт – дрібний хижак, що занесений до Червоної книги України.