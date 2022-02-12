У селі Лихобора, що на Самбірщині, місцеві жителі врятували рідкісного лісового кота, який занесений у Червону Книгу України. Голодна тварина прийшла до людей у пошуках їжі і селяни вирішили повернути її на волю. Про це розповіли у Національнмоу природному парку «Бойківщина».

На обійстя жителя села Либохора прийшов лісовий кіт – дрібний хижак, що занесений до Червоної книги України. З вигляду тварина дещо нагадує звичайного домашнього кота, але фахівці помічають різницю. Тварина, яка спустилась в село з лісу, була голодна і з'їла декількох курей. Власник обійстя разом з односельчанами вирішив врятувати лісового кота.

Чоловіки зловили кота в пастку, віднесли її ближче до лісу та випустили тварину на волю.

У Національному парку «Бойківщина» наголошують, що лісовий кіт – рідкісна тварина, зараз в Україіні налічується лише 300-400 особин цього кота.

«Лісові коти переважно ведуть нічний спосіб життя. В основу раціону хижака входять дрібні гризуни, птахи, комахи, змії, а в прибережних мешканців ще й риба. Свої житла облаштовують у чагарниках, кореневищах дерев, старих норах інших тварин. З людьми намагаються не контактувати, тому дикого кота нелегко зустріти в лісі. Однак, у холодні часи можуть поселитися ближче до людини – біля сіл. Лісовий кіт у найкращому випадку може ловити гризунів, а може і полювати на домашню птицю», – пояснюють науковці.