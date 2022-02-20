У житловому будинку в центрі Львова обвалилась сходова клітка, ще дві авіакомпанії призупиняють польоти в Україну через загрозу російської агресії та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 20 лютого.

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Станом на 20 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 136 163 (+220 за попередню добу).

У житловому будинку в центрі Львова обвалилась сходова клітка

Обвал стався у житловому будинку га вул. Старвопігійській, 5. Між другим та третім поверхами обвалилася деревʼяна сходова клітка.

«Українцям намагаються підказати, що в історії неправильне»

Завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи ЛНУ ім. І. Франка Леонід Зашкільняк розповів про відносини України і Польщі.

Ще дві авіакомпанії призупиняють польоти в Україну

Авіакомпанії Austrian Airlines і Swiss International Air Lines (Swiss) призупиняють польоти в Україну. Це рішення в компаніях пояснюють зростанням ризиків військового вторгнення росіян.