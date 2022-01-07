У Львові помер письменник Роман Дідула, куди піти у Львові на свята, а також говорили про теорію Великого кордону і степові спільноти з кандидатом історичних наук Олександром Галенком. Про це огляді новин ZAXID.NET за п'ятницю, 7 січня.

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Станом на 7 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 100 367 (+222 за попередню добу).

У Львові помер письменник Роман Дідула

Останні кілька тижнів він перебував у реанімації з гострою легеневою недостатністю.

Новий рік і Різдво у Львові

Повна програма заходів на зимові свята.

«Історія України полягає у тому, що хтось за щось бився»

Говорили про теорію Великого кордону і степові спільноти з кандидатом історичних наук Олександром Галенком.