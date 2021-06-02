Ігор Кузін наразі обіймав посаду заступника генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ

Кабінет міністрів України призначив на посаду заступників міністра охорони здоров'я Петра Ємця та Ігоря Кузіна – останній також став новим головним санітарним лікарем України. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

«Кабінет Міністрів України призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра. Ігор Кузін, Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров’я», – написав Ляшко.

Як повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, Ігоря Кузіна також призначили головним державним санітарним лікарем України. Про це, з посиланням на джерела в Кабміні також повідомили низка українських ЗМІ. Крім того, раніше Ляшко зазначав, що саме його бачить на цій посаді.

Головним державним санлікарем раніше був Віктор Ляшко, якого 20 березня призначено міністром охорони здоров'я.

Сам Ляшко говорив, що має намір змінити половину керівного складу МОЗ, тобто трьох з шести заступників. А також сформувати колегію при Міністерстві.

Раніше Кабінет міністрів звільнив двох заступників охорони здоров'я, які працювали з Максимом Степановим. Зокрема, за власним бажанням звільнили Світлану Шаталову, а також Ігоря Іващенка, який обіймав посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції.

Що відомо про нових заступників міністра?

Ігор Кузін обіймає посаду заступника генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України. У травні його також обрали заступником голови Європейської мережі Міжнародної асоціації національних інститутів громадського здоров’я (IANPHI). Кузін є лікарем-епідеміологом та магістром із громадського здоров’я.

Петро Ємець уже працював у Міністерстві охорони здоров'я. Раніше він був заступником очільника департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.