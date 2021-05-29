Віктора Ляшка призначили міністром охорони здоров’я 20 травня

Новопризначений міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко залишив на посадах трьох заступників свого попередника Максима Степанова – першу заступницю Ірину Садов’як, Ірину Микичак і Ярослава Кучера. Ідуть з посади заступників– Світлана Шаталова та заступник з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

Як пояснив Ляшко на зустрічі з журналістами в суботу, 29 травня, заступників свого попередника він залишає, щоб зберегти інституційну пам’ять та не переривати повністю процес роботи. Кожен з трьох заступників має 100 днів, щоб «виконати свої індикатори ефективності». Утім самі індикатори Ляшко наразі не назвав, але пообіцяв їх презентувати згодом, пише «Українська правда».

Кандидатури ще двох заступників Ляшко подав на затвердження Кабміну – це чинний виконувач обов’язків голови Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, якого Ляшко назвав «кваліфікованим спеціалістом», та Петро Ємець, який раніше був заступником очільника департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.

Ім’я ще одного кандидата заступника Ляшко наразі не розголошує. Йому в підпорядкування залишиться питання фармацевтичної галузі, трансплантації та європейської інтеграції.

Державна секретарка Інна Солодка наразі лишається на посаді. Ляшко заявив, що питання її перебування на посаді «є на порядку денному, але не є пріоритетним»,оскільки її посада не є політичною.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Віктора Ляшка міністром охорони здоров’я 20 травня. До того він обіймав посаду заступника міністра охорони здоров’я. Попереднього міністра охорони здоров’я Максима Степанова Верховна Рада відправила у відставку за поданням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.