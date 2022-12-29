Головний офіс Західного управління юстиції в Івано-Франківську, а підрозділи ще в шести областях

У четвер, 29 грудня, завершилася реорганізація Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Львові. Головний офіс перенесли зі Львова до Івано-Франківська. І тепер управління охоплює вже не три, а сім областей заходу України.

«Сьогодні розпочинає роботу Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, яке об’єднало органи юстиції Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької областей», – йдеться в повідомленні на сторінці управління у Facebook.

Натомість на сторінці львівської юстиції з’явилося повідомлення жартівливого змісту: «Західне міжрегіональне управління міністерства юстиціі (м. Львів) – RIP».

Відтепер головний офіс Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції розташований не у Львові, а в Івано-Франківську за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська,11, тел. (0342)75-06-51. Підрозділи управління будуть ще в шести областях – Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій.

Керівницею Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції призначена Вікторія Васильчук, яка досі очолювала Південно-західне міжрегіональне управління юстиції, що розташовувалось в Івано-Франківську.