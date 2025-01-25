Друзь намагався купити триповерхову віллу з басейном

У 2024 році головний психіатр Збройних сил України Олег Друзь, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 млн доларів, двічі їздив до Туреччини й намагався там купити триповерхову віллу з басейном за 650 тис. євро. Про це українські ЗМІ, зокрема, «Радіо Свобода», дізналися від джерел у правоохоронних органах.

Фото надане «Суспільному» джерелами у спецслужбах. Повідомлення від рієлтора

За даними джерела, головний психіатр ЗСУ Олег Друзь міг планувати придбання вілли в Туреччині. У 2024 році він для цього двічі їздив до країни. Під час поїздок він спілкувався з рієлтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

Фото надало джерело журналістам видання «Радіо Свобода». Вілла, яку хотів купити Друзь

Крім цього, Друзь купив для своєї прийомної дочки гібридний автомобіль марки Toyota.

«У Туреччині також живе його прийомна дочка, для неї Друзь купив гібридну Toyota. Цю покупку психіатр зафільмував на власний телефон. Окрім того, він придбав вольєр для своїх собак за 300 тис. грн», – йдеться у матеріалі.

Фото надало джерело журналістам видання «Радіо Свобода». Вольєр для собак за 300 тис. гривень

Крім цього, джерело журналістів у правоохоронних органах повідомило, що нинішня дружина Друзя – росіянка, однак вона вже отримала українське громадянство. А от її син живе у Києві, але й досі має російський паспорт.

Справа Олега Друзя: що відомо

Нагадаємо, 21 січня СБУ у Києві затримала начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» – головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя за підозрою у незаконному збагаченні на понад мільйон доларів.

За даними слідства, протягом 2022-2024 років Друзь придбав приватний будинок на Київщині, три квартири, дві земельні ділянки й чотири автомобілі BMW. Також у посадовця виявили приблизно 8 млн грн готівки у різній валюті. За даними правоохоронців, такі доходи значно перевищують його законні.

Посадовцю повідомили про підозру за незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Під час судового засідання 22 січня також стало відомо, що головний психіатр ЗСУ Олег Друзь, який є заступником голови Центральної ВЛК, отримав 3 млн грн за чотири роки роботи.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Друзю. Його триматимуть під вартою протягом двох місяців з можливістю внесення 49 млн грн застави.