Василь Чужак є Заслуженим лікарем України

Правоохоронці оголосили підозру ще одному учаснику масштабної схеми фальсифікації звітів для НСЗУ під час проведення операцій із заміни суглобів у міській клінічній лікарні № 1 Івано-Франківської міської ради. Завідувачу відділення травматології та ортопедії Василю Чужаку загрожує до 6 років ув’язнення.

Йдеться про кримінальну справу, відкриту у червні 2026 року. Тоді підозру отримала директорка франківської лікарні № 1 Тереза Стефанків.

Під час розслідування виявилося, що упродовж 2023–2024 років завідувач відділення травматології та ортопедії разом з підлеглими вносив до інформаційної системи Medics неправдиві дані про проведення операцій на суглобах ніг. Утім, зазначені медичні послуги фактично не надавалися. До того ж на балансі медичного закладу не було ендопротезів, які необхідні для таких втручань.

«60-річний підозрюваний використовував власні облікові дані та електронний підпис. Надалі ці записи автоматично враховувалися під час формування звітності для НСЗУ», – розповіли у поліції Івано-Франківської області в п’ятницю, 13 листопада.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

60-річний підозрюваний вносив в електронну систему неправдиві відомості про проведені операції

Загалом до електронної системи внесли неправдиву інформацію щодо 95 пацієнтів. На підставі цих даних НСЗУ безпідставно перерахувала на рахунок медзакладу понад 2,1 млн грн. Окрім того, правоохоронці задокументували окремі епізоди, коли завідувач відділення самотужки вносив недостовірну інформацію у систему. У період із травня 2023 року до грудня 2024 року такі дані він вніс щодо 57 пацієнтів.

За інформацією міської клінічної лікарні № 1 Івано-Франківської міської ради, відділення травматології та ортопедії очолює заслужений лікар України Василь Чужак. Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 364 ККУ(зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 362 ККУ (несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах). Санкції статей передбачають до 6 років ув’язнення. Посадовця взяли під варту з альтернативою застави в розмірі 266 тис. грн.

Що відомо про Василя Чужака

Народився 11 травня 1966 року у селі Пістинь Косівського району у сім'ї акушерки. У 1993 році закінчив Івано-Франківський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Після інтернатури влаштувався лікарем-ординатором відділення травматології та ортопедії Івано-Франківської міської клінічної лікарні № 1, а з 2016 року очолив відділення.

У 2016 році Василя Чужака призначили лікарем Національної збірної України з волейболу, а у 2020 році присвоїли звання «Заслужений лікар України». Щороку Василь Чужак проводить близько 250 хірургічних операцій на органах опорно-рухового апарату.

За інформацією НАЗК, посадовець також є членом ВЛК. У 2025 році він заробив в медзакладі 353 тис. грн. Дружина лікаря Наталія Чужак теж працює в Івано-Франківській міській клінічній лікарні № 1. Її зарплата за минулий рік склала 339 тис. грн, ще понад 2,2 млн грн вона отримала з підприємницької діяльності. У її власності – три земельні ділянки та два будинки, один з яких ще не введений в експлуатацію.

У 2025 році Наталія Чужак продала за 1,2 млн грн Hyundai Tucson і стала власницею преміального кросовера Mercedes-Benz GLA 220d 4MATIC вартістю 2,8 млн грн. Василь Чужак продовжує їздити на придбаному у 2024 році за 1,1 млн грн Volvo XC90.